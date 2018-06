Ritirano (e saldano) l'acquisto di un pc, ma trovano solo riso: coniugi foggiani truffati in via Lucera

Saldano l'acquisto di un computer, ma all'interno del pacco trovano due confezioni di riso. La truffa del pacco da consegnare continua a mietere vittime tra gli anziani di Foggia. Con qualche piccola variazione sul tema. Un altro episodio, comune a tanti raccontati sulle pagine di FoggiaToday, è stato registrato lo scorso martedì mattina, in un appartamento di via Lucera.

A subire il raggiro, una coppia di coniugi foggiani, rispettivamente di 75 e 84 anni. Identica a tanti altri casi, la modalità del raggiro: la signora riceve una telefonata da parte di un giovane che si spaccia per uno dei suoi nipoti; la persona all'altro capo del telefono informava l'anziana dell’arrivo di un pacco (un presunto regalo per la madre del finto nipote) contenente dei pezzi di pc del valore di 2500 euro. Poco dopo arriva quindi alla porta il sedicente fattorino con il pacco da consegnare, al cui interno però vi erano solo due confezioni di riso.

Dopo aver intascato i soldi, però, il fattorino prova a rilanciare: chiede ulteriori 2500 euro, perché il saldo del pc era di 5000 euro. A quel punto, l'anziano insorge e indirizza il truffatore dal padre del presunto nipote. Il fattorino non insiste e taglia la corda, con il bottino di 2500 euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. L'episodio è stato denunciato, ma - fanno sapere i familiari delle vittime - resta la grande mortificazione subita dagli anziani raggirati. Per porre un freno all'escalation di episodi, la Questura di Foggia ha rilanciato la campagna anti-truffa della Polizia di Stato con lo slogan #chiamatecisempre, con una serie di consigli utili per non cadere nel tranello di truffatori senza scrupoli.