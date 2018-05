"Devo consegnare un pc per suo figlio", poi fuggono con 3600 euro: anziani truffati in via Silvestri

Ancora una truffa messa a segno, a Foggia, con la tecnica del finto computer da consegnare. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, in danno di una coppia di coniugi ultrasettantenni, residenti in via Silvestri, zona Spelonca. Sempre lo stesso il modus operandi dei truffatori: hanno contattato le vittime telefonicamente, spacciandosi per il figlio della coppia. Il truffatore all'altro capo del telefono pregava i coniugi di ritirare un pacco contenente un computer portatile e di saldare l'acquisto.

Poco tempo dopo, ecco i due bidonisti citofonare alle vittime, consegnare un pacco - risultato poi vuoto - e fuggire con la somma di 3600 euro. Dopo essersi resi conto del raggiro subìto, i due hanno denunciato l'accaduto alla polizia, che ha avviato le indagini del caso. Confuse e sotto shock, le vittime non sono riuscite a fornire indicazioni utili al riconoscimento dei due truffatori, e gli inquirenti dovranno spulciare le immagini delle telecamere per la videosorveglianza della zona. Nella giornata di ieri, sono state almeno una decina le segnalazioni di tentate truffe analoghe, tutte a carico di anziani della città, contattati telefonicamente per ricevere il famoso pacco. In tutti questi casi - grazie anche al battage di comunicazione e sensibilizzazione realizzato sull'argomento dalle forze di polizia - la truffa è fallita, sgretolata contro il muro di diffidenza opposto dalle vittime prescelte, che hanno preferito contattare, a seconda dei casi, polizia e carabinieri.