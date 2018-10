Cronaca San Michele / Via Vincenzo Dattoli

La truffa del pacco colpisce ancora: anziani raggirati da finto postino, rubati 600 euro

Bidonisti in azione in via Dattoli. Vittime due coniugi di 92 e 89 anni raggirati da un finto fattorino con la scusa di un pacco da consegnare per conto del figlio