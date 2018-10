"Denaro urgente per salvare tuo nipote dal carcere", ma anziana non ci casca: truffa sventata in via Iarussi

Questa volta i truffatori sono rimasti a bocca asciutta. La vittima designata - una anziana donna di 86 anni - infatti non ha abboccato alla richiesta di denaro giunta telefonicamente, da un giovane uomo.

E' successo nella giornata di ieri, in via Iarussi, a Foggia. La scusa utilizzata è una delle più gettonate (e forse per questo ha perso mordente): una richiesta di denaro per salvare il nipote della donna da una generica condanna in carcere. Ma la donna non ci è cascata: ha preso tempo, informato i familiari e, dopo aver compreso di essere finita nel mirino di un bidonista senza scrupoli, ha denunciato tutto alla polizia.