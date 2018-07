Guasto elettrico sui binari vicino Foggia, fermo da ore il Frecciargento Lecce-Roma: viaggiatori stanchi e accaldati

18.00 | Il Frecciargento è regolarmente in viaggio direzione Roma

17.50 | Riattivata l'aria condizionata a bordo del treno, i passeggeri stanno risalendo e sono pronti a rimettersi in viaggio

17.30 | Il Lecce-Roma, grazie a una motrice, ha raggiunto la vicina stazione di Ponte Albanito

16.55 | E' fermo dalle 14.30 sui binari tra Cervaro e Ponte Albanito, vicino Foggia, il Frecciargento Lecce-Roma bloccato per un guasto elettrico lungo la linea ferroviaria. Da Trenitalia fanno sapere di aver allertato il personale del capoluogo dauno per il trasporto dei kit d'assistenza, tra cui acqua e succhi di frutta, che serviranno a rifocillare centinaia di passeggeri rimasti bloccati. Sul posto i tecnici sono al lavoro per ripristinare il guasto mentre ai viaggiatori, tra cui anche la showgirl Carmen Di Pietro, sono state distribuite tutte le bottigliette d'acqua che erano a bordo del convoglio. Sul posto anche la Protezione Civile