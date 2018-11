Riecco la 'banda del buco', ma stavolta il colpo non riesce: polizia sventa furto in via D'Addedda

E' stato fondamentale l'arrivo delle volanti della Polizia, per mettere in fuga i malviventi e scongiurare il furto presso una tabaccheria di Foggia.

E' accaduto nelle prime ore del mattino, in via D'Addedda. Per mettere a segno il colpo i ladri avevano forzato il portone del condominio adiacente all'esercizio commerciale, per poi praticare un foro sul muro e guadagnarsi l'accesso alla tabaccheria.

Ma l'arrivo delle volanti, in seguito a una segnalazione, ha interrotto ogni operazione costringendo i malviventi a scappare.