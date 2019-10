Tentato furto al negozio "Tucci", il secondo nell'ultimo anno: "Siamo stanchi e sempre più impauriti"

Inizio di settimana da incubo per i titolari del negozio di scarpe Tucci in via Manzoni, oggetto nella notte di un tentativo di furto. "È il secondo episodio in un anno" - racconta la titolare a FoggiaToday.

I malviventi, dopo aver rotto le telecamere di videosorveglianza poi coperte con della carta di alluminio, e disattivato gli allarmi, hanno tentato di tagliare la serranda, non riuscendo a mettere a segno il furto.

"Faccio un appello al Sindaco e alle forze dell'ordine preposte affinché siano intensificati i controlli. Siamo stanchi e sempre più impauriti. Noi commercianti siamo esasperati, ma non possiamo cedere a questi delinquenti".