Tentano di forzare il bancomat, ma l’arrivo degli agenti li costringe alla fuga: colpo sventato alla Monte dei Paschi

E’ accaduto la scorsa notte presso l’istituto bancario di via Onorato. I malviventi avevano sparso chiodi a quattro punte per assicurarsi la fuga, ma non sono riusciti a forzare lo sportello