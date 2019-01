Paura all'asilo, malviventi irrompono alla 'Fresu'. Mamma impaurita si sfoga: "Era già successo, è disgustoso"

Tentativo di furto, questa mattina, all'interno della scuola materna comunale "Fresu", in via Consagro, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 12, mentre l'attività didattica era in corso ed i bambini presenti nella scuola. Secondo quanto accertato, due individui si sono introdotti in uno degli uffici della scuola, forzando una finestra. I rumori provocati, però, hanno insospettito i dipendenti. Per i due non è rimasta altra scelta se non quella di tagliare la corda.

Sul posto, sono immediatamente giunti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dei dipendenti e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Benchè l'episodio non sia stato percepito dai bambini, è grande la preoccupazione dei genitori. "Sono appena andata a prendere mia figlia dall'asilo", si sfoga a FoggiaToday una mamma. "C'è stata l'irruzione di malviventi nell'istituto, e questo è il secondo episodio. E' disgustoso".