Rapina sventata in piazza Padre Pio: tre persone inseguite e fermate dalla polizia

Rapina sventata, a Foggia, dove poco fa tre persone sono state fermate dalla polizia dopo un breve inseguimento, in piazza Padre Pio. Si tratta di tre soggetti, che viaggiavano a bordo di una Y10 provento di furto, con i volti travisati e in procinto di mettere a segno una rapina in una attività della zona.

Intercettati dalla polizia, i tre hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi in direzioni diverse; uno, pare, si sarebbe nascosto all'interno di un condominio. Cinturata la zona dagli agenti delle Volanti e Squadra Mobile che sono riusciti a bloccare tutti e tre i soggetti (in corso di identificazione). Sotto sequestro l'auto, a bordo della quale sono stati recuperati un passamontagna, una maschera e un cappello con visiera. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, durante l'inseguimento sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio da parte della polizia; circostanza che non trova conferme da parte degli organi inquirenti.