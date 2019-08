Foggia di sera è meno vivibile: ecco come si presentano alcune piazze e strade, completamente al buio

"Piazze e strade al buio sono meno sicure, quindi meno vivibili: è tempo che l'Amministrazione comunale affronti e risolva questo problema. Proprio per sollecitare l'intervento ho presentato un'interrogazione al sindaco". Lo annuncia il consigliere del Partito Democratico al Comune di Foggia Francesco De Vito.

"Praticamente ogni giorno ricevo segnalazioni dai cittadini che debbono fare i conti con questo grave disservizio: a piazza Aldo Moro e piazza Malvadi, dove i giardini pubblici sono scarsamente illuminati; su tratti consistenti di viale Ofanto, compreso il parchetto di via don Luigi Sturzo); su tratturo Castiglione, via Bari, viale Giuseppe Di Vittorio, compresa piazza Puglia. E non credo che questo elenco sia esaustivo.

Ritardi ed errori commessi nei 5 anni precedenti fanno parte del passato; ora i cittadini hanno diritto ad ottenere strade, piazze, giardini pienamente percorribili e fruibili, migliore funzionalità, ripristino di tutti i punti luce non funzionanti, riduzione dei consumi energetici e incremento della sostenibilità ambientale".