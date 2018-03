Sparatoria a Foggia: colpi di pistola in via Vittime Civili

Alcuni colpi di arma da fuoco, quasi certamente pistola, sono stati esplosi poco fa, a Foggia, all'interno dell'androne di un palazzo in via Vittime Civili. Il fatto è successo al civico 56 della strada, dal quale sono stati uditi, da residenti e passanti, gli spari, almeno due.

Al momento non risulterebbero feriti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo avrebbe atteso l'arrivo di una persona nell'androne del portone per poi esplodere un colpo di pistola alle sue spalle, mancandolo; un secondo colpo di pistola sarebbe stato esploso durante la fuga (il bossolo è in strada). Sul posto, volanti e agenti della squadra mobile che dovranno verificare l’accaduto.