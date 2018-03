Spari in via Vittime Civili, obiettivo dei malviventi un medico specialista: agguato fallito o avvertimento

Due colpi di pistola calibro 7,65 sono stati esplosi questa mattina, in via Vittime Civili, all'indirizzo di un medico specialista foggiano, mentre usciva di casa in compagnia del figlio.

Il fatto è avvenuto alle 8.30, all'interno dell'androne del condominio al civico 56, dove i due risiedono: due persone a volto coperto e armate di pistola hanno atteso il passaggio di padre e figlio, esplodendo un primo colpo di pistola andato però a vuoto; un secondo colpo è stato esploso verso l'esterno del portone (il bossolo è stato recuperato in strada). I due sono rimasti, quindi, illesi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia che hanno ascoltato il professionista foggiano, ritenuto obiettivo dell'agguato fallito o avvertimento, il quale però non ha saputo fornire indicazioni utili. Al vaglio della polizia, i filmati delle telecamere delle attività commerciali della zona, che potrebbero aver ripreso il passaggio dei sicari.