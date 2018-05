Con una Fiat Panda rubata tentato la 'spaccata' a parcometro: furto fallito in via Matteotti

Rubano una Fiat Panda e la usano come 'testa d'ariete' per divellere una delle colonnine-parcometro presenti in via Matteotti, per rubarne l'incasso. E' accaduto nel corso della notte, in pieno centro, a Foggia. Il furto, però, è rimasto solo tentato: nonostante il parcometro sia stato, di fatto, distrutto, i ladri non sono riusciti ad impossessarsi dell'incasso e sono fuggiti a mani vuote (non è dato sapere se perchè interrotti da qualcuno o qualcosa), lasciando l'auto - anch'essa danneggiata - sul posto. Indagini in corso.