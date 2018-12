Foggia, torna l'incubo delle 'spaccate': colpita nella notte la rivendita 'Bike & Co'

Torna l'incubo delle 'spaccate' a Foggia. Il fenomeno, intensificatosi nelle ultime settimane, ha registrato l'ultimo episodio la scorsa notte, in via Galliani.

Nel mirino dei malviventi è finita la rivendita di biciclette 'Bike & Co', situata nei pressi della villa comunale. Ignoti hanno infranto la vetrina dell'attività utilizzando il chiusino di un tombino asportato in zona. Qualcosa, però, deve aver disturbato i ladri, scappati in tutta fretta senza portar via nulla. Indagini in corso.