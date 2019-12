Beccati a servire alcolici a due minorenni, sospesa la licenza ad una nota cicchetteria di Foggia

Sospesa la licenza per somministrazione di bevande ed alimenti ad una nota cicchetteria del centro storico di Foggia. La Polizia ha sorpreso il titolare in violazione dell’art. 689 del codice penale, mentre somministrava bevande alcoliche a due ragazze minorenni, una delle quali addirittura di età inferiore a 15 anni.

Il provvedimento è stato emesso in seguito all’accertamento, da parte del personale del Comando Vigili Urbani di Foggia, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Centro Storico, predisposti dal Questore e congiunti alle altre Forze di Polizia per contrastare ogni forma di illegalità, tra cui è previsto anche il contrasto al fenomeno di vendita alcool ai minori.

Nella giornata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa della Questura di Foggia hanno notificato il provvedimento emesso dal Questore, ex art 100 TULPS, di sospensione per tre giorni dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Foggia, per la somministrazione di alimenti e bevande.

“L’attività di contrasto alla vendita di alcool ai minori proseguirà anche nei prossimi giorni – fanno sapere dalla Questura di Foggia- al fine di garantire il corretto esercizio delle attività presenti nel territorio, soprattutto durante le festività di fine anno”.