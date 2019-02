Sigilli al circolo di via San Severo: il Centro Nazionale Sportivo Libertas sospende l'affiliazione

A seguito della nota stampa della Questura di Foggia, con la quale si rendeva noto che in data 08/02/2019 gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato al “Circolo Ricreativo Libertas”, sito in via Severo n. 38, a Foggia, un provvedimento che ordina la cessazione immediata della attività, fondando tale decisione “sulla mancanza di titolo autorizzativo comunale che consente di poter esercitare legittimamente l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande all'interno del circolo a favore dei soci”, nonché sul fatto “che, in occasione dei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, sono stati identificati numerosi individui gravati da pregiudizi della polizia”, il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha deliberato la sospensione d'urgenza - con effetto immediato - dell'affiliazione al CNS Libertas per l'anno 2019. Il CNS Libertas precisa che negli ultimi anni non ha mai rilasciato il prescritto attestato di somministrazione di cibo e bevande per i soci del circolo in questione.