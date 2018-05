Forze dell'ordine setacciano il 'Quartiere Ferrovia': sospesa l'attività di un mobile shop

E' in corso, in queste ore, una mirata attività di controllo del territorio, al Quartiere Ferrovia, a Foggia. Un dispositivo interforze - Squadra Volanti, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione (PASI), Carabinieri e Polizia Municipale - sta setacciando, come accade sempre più spesso, le vie del quartiere che abbracciano la stazione ferroviaria cittadina. Dalle prime informazioni raccolte, è stata sospesa per 5 giorni l'attività di un mobile shop di via Pogdora, in ottemperanza all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (Tulps). Tale articolo può essere applicato dal questore nei confronti degli "esercizi in cui sono avvenuti tumulti o disordini", oppure "giudicati ritrovi abituali di persone pregiudicate o periocolose".

