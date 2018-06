Controlli anti-prostituzione a Foggia, retata lungo la Statale 673: identificate 12 donne

Servizio straordinario del territorio, setacciata tutta la Statale 673 e controllate 12 donne impegnate nell'attività di prostituzione. L'attività ha visto impegnati gli agenti del Reparto Volanti, insieme al personale della Polizia Municipale, in ottemperanza alla ordinanza emessa il 15 giugno dal questore di Foggia.

Le pattuglie intervenute si sono dispiegate lungo la SS 673, durante tutto il percorso sono state controllate dodici donne intente a svolgere attività di meretricio. Tutte le donne sono state accompagnate presso gli Uffici della Questura al fine di procedere all’esatta identificazione e alle contestazioni del caso. In particolare, a carico di una di loro veniva emesso e notificato un provvedimento di espulsione per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tre donne risultavano già destinatarie di provvedimento di allontanamento e per tanto, al termine degli accertamenti lasciavano gli Uffici. Un’altra è stata invitata a presentarsi ai sensi dell’art 15 del TULPS, presso lo Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione.

Le altre sono risultate regolari; a tutte loro è stata contestata la violazione - prevista dall’art. 15 c. 1 e 2 del Codice della Strada - per aver procurato intralcio alla circolazione stradale. Nell’ambito dei servizi predisposti per i controlli dei ciclomotori e dell’uso dei caschi, invece, sono stati effettuati tre fermi amministrativi di ciclomotori per guida senza casco; un fermo amministrativo per guida senza patente e un sequestro amministrativo di ciclomotore per mancanza della copertura assicurativa.