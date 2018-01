Polizia trova taniche di gasolio agricolo in un box, il titolare non sa indicarne la provenienza: denunciato

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio gli Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un foggiano classe 1976, per violazione in materia di accisa sugli oli minerali (D.Lgs. 504/95 art. 40). Alle 8.20 di ieri, nel transitare in via San Severo, l’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha notato il G.L. intento a travasare nel serbatoio della propria autovettura Volskwagen Golf del gasolio da una tanica di 25 lt in plastica. Da un controllo è stato accertato che si trattava di gasolio agricolo e pertanto i poliziotti hanno proceduto ad una ispezione nel box di proprietà dell’uomo, dove hanno rinvenuto altre otto taniche per un totale complessivo di 222 lt circa.

Il G.L. non è stato in grado di esibire alcuna documentazione relativa all’acquisto del carburante e tantomeno ha riferito indicazione alcuna in merito alla provenienza. Gli Agenti hanno proseguito gli accertamenti presso gli Uffici della Questura di Foggia dove sono stati coadiuvati da personale della Guardia di Finanza, pertanto si è provveduto a sequestrare le nove taniche contenenti il gasolio agricolo nonché l’autovettura. Il G.L. è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia.