Stretta sugli abusivi in città: smantellate bancarelle di ortofrutta in via Smaldone e via Einaudi

Contrasto all'abusivismo commerciale, controllati punti vendita di prodotti ortofrutticoli a Foggia. Questa mattina, infatti, sono stati messi a segno una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica da parte di Polizia Locale e Polizia di Stato.

Il bilancio dell’attività svolta è di 3 verbali amministrativi per l’importo complessivo di € 15.000, 2 verbali per violazione dell’art. 20 del C.d.S. oltre al sequestro amministrativo della merce illecitamente posta in vendita (frutta e verdura) per circa 3, 5 quintali in totale. I tre punti vendita abusivi, due dei quali dislocati in località Via Smaldone ed il terzo in Via Einaudi sono stati smantellati. La merce di dubbia provenienza, è stata distrutta in quanto priva di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità.