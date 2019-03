Cronaca Macchia Gialla / Via Luigi Einaudi

Ambulanti pizzicati dalla Polizia: sequestrati oltre due quintali di frutta e verdura

Nuovi controlli della Polizia di Stato e della Locale sui venditori ambulanti. Sequestri di arance e verdura selvatica in via Smaldone. In via Einaudi altri sequestri e multe per tre persone