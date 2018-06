Blitz a Parco San Felice: in corso il sequestro della merce del chiosco trasformato in un bar abusivo

Sequestro della merce presente e, successivamente, smantellamento del chiosco (prefabbricato di proprietà comunale) artatamente modificato e trasformato in una sorta di bar abusivo, a Parco San Felice. E' l'attività in corso in queste ore nel polmone verde alla periferia di Foggia, dove gli agenti della Polizia Locale, con gli uomini della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine stanno procedendo allo svuotamento della struttura, il cui gestore già in passato fu denunciato per lo stesso motivo. Seguono aggiornamenti.



