Bancarella abusiva in piazzale Vittorio Veneto: scatta il blitz della Polizia Locale, multa da 5mila euro

Bancarella abusiva in piazzale Vittorio Veneto, a Foggia: scatta il blitz della Polizia Locale.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi interforze finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica, gli agenti della Squadra Annonaria della Polizia Locale hanno provveduto al sequestro amministrativo di accessori di abbigliamento, componenti di elettronica e merce varia per un totale di 278 pezzi posti in vendita su area pubblica in area interdetta al commercio itinerante.

L’ambulante, un cittadino di nazionalità marocchina, è stato assoggettato alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista Codice Regionale del Commercio per l’importo di 5.000 euro. A carico dello stesso è stato impartito l’ordine di allontanamento finalizzato alla tutela del decoro urbano nel Quartiere Ferrovia. Nel corso dell’operazione venivano inoltre accertate 5 infrazioni al Codice della Strada.