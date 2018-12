Altri controlli della polizia Locale in centro, fioccano i sequestri: pizzicati e multati due ambulanti

Nel corso della mattinata del 7 dicembre 2018, sono continuati i controlli da parte della Polizia Locale di Foggia per il contrasto all'abusivismo commerciale e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Personale della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D., ha proceduto al sequestro amministrativo di 607 pezzi (accessori di abbigliamento) posti in vendita su area pubblica in Viale XXIV Maggio, senza essere in possesso delle previste autorizzazioni amministrative.

Il venditore, un cittadino di nazionalità marocchina 63enne, è stato assoggettato alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal Codice Regionale del Commercio art. 61/3 Legge Reg. 24/2015 per l’importo di Euro 5mila e sanzionato ai sensi dell’O.S. n. 31/2018 per la relativa violazione amministrativa, nonché assoggettato ad ordine di allontanamento (DASPO urbano).

Si è altresì, proceduto a un sequestro amministrativo consistente in 155 pezzi (dispositivi elettrici), posti in vendita nella stessa area. Anche il secondo ambulante, un 43enne cittadino di nazionalità marocchina, è stato assoggettato alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal Codice Regionale del Commercio art. 61/3 Legge Reg. 24/2015 per l’importo di Euro 5jmila, e ad ordine di allontanamento (DASPO urbano).

La merce sequestrata è stata sottoposta a sequestro amministrativo e depositata presso i locali del Comando e a disposizione dell’Autorità competente.