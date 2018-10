Nel quartiere Ferrovia la sede del Nucleo di Sicurezza Urbana. Splendido: "Spero non faccia la fine del gabbiotto"

Il 26 ottobre a Foggia verrà inaugurata la sede del Nucleo di Sicurezza Urbana della polizia locale presso il Nodo Intermdale di piazzale Vincenzo Russo. A comunicarlo è il leghista Joseph Splendido, che rivela di essere stato invitato alla cerimonia di apertura del "nuovo spazio viene definito come un importante presidio di legalità nella missiva d’invito a mezzo posta".

L'appuntamento, che si terrà venerdì alle 17 e al quale parteciperanno il sindaco Landella, l'assessore comunale alla Sicurezza Claudio Amorese e il comandante del Corpo di Polizia Locale, Romeo Delle Noci, è stato confermato anche dal Comune.

Il consigliere comuanale e provinciale salviniano aggiunge: "La Lega-Salvini Premier ha sempre richiesto presidi di sicurezza visibili e tangibili per la cittadinanza foggiana e in particolare per gli abitanti del Quartiere Ferrovia. Mi auguro però che la sede del nucleo che si inaugurerà venerdì pomeriggio non si traduca solo in una nuova stanzetta effimera e svuotata di ogni applicazione pratica in termini di video sorveglianza remotizzata e sicurezza dei residenti, dei cittadini e dei tanti viaggiatori, che stazionano al nodo intermodale”.

Il vicesegretario regionale della Lega-Salvini Premier aggiunge e conclude: “Spero che questa nuova inaugurazione del sindaco Franco Landella non sia l’ennesima cattedrale nel deserto della sua azione politica al pari del famigerato gabbiotto, che avrebbe dovuto vedere la presenza costante e tempestiva della Polizia municipale ma che ab illo tempore è chiuso, vuoto ed inutilizzato h24. Salutammo allora il gabbiotto con entusiasmo, ma siamo stati più che delusi. È un fallimento totale. Dopo diversi mesi possiamo asserire che sarebbe più utile riconvertirlo a piadineria, ad edicola o a banco dei fiori e chiederne un fitto. Così almeno potremmo recuperare gli oltre 20mila euro che sono serviti per installarlo e che sono stati spesiper la sua realizzazione”.