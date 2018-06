Ore di apprensione a Foggia, si cerca Mimmo Di Luzio: il 44enne è scomparso da due giorni

Ore di apprensione, a Foggia, per la scomparsa di un uomo di 44 anni, foggiano. Si tratta di Girolamo Di Luzio, detto Mimmo, sulla cui scomparsa è stata presentata regolare denuncia nella serata di ieri, presso il comando provinciale dei carabinieri. Le ricerche sono affidate ai militari della Compagnia di Foggia.

Dalle indicazioni raccolte, dell'uomo si sono perse le tracce due giorni fa: alle 5.30 è uscito di casa per recarsi al lavoro (in Cartiera), dove però non è mai arrivato; non ha con sè nè la macchina né il cellulare. Qualcuno sostiene di averlo visto al pronto soccorso cittadino, intorno alle 19, dove però non risulta registrato. Al momento della sua scomparsa era vestito con un jeans chiaro e una polo blu. "Chiunque sappia qualcosa, si faccia avanti", l'appello che in queste ore rimbalza sui social network. "La compagna, la mamma e la sorella sono disperate".

