Donna scippata e trascinata per alcuni metri sull'asfalto: paura in via Gentile

Trascinata per alcune decine di metri, aggrappata allo sportello dell'auto del giovane che le aveva appena rubato la borsetta. E' quanto accaduto intorno alle 22 di ieri sera, in via Gentile, a Foggia.

Vittima dell'accaduto una donna foggiana, che aveva appena parcheggiato la sua autovettura in strada, quando una Lancia Y, con a bordo un giovane non ancora identificato, le ha strappato via la borsa che la stessa aveva a tracolla. D'istinto, la donna si è aggrappata allo sportello dell'auto del malvivente ed è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto. Circonstanza che non ha portato lo scippatore ad arrestare la marcia.

Sotto choc e dolorante, la donna è stata poi medicata dai sanitari del 118 e accompagnata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso: se la caverà in pochi giorni. Sul posto, gli agenti della Sezione Volanti, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili ad identificare l'auto del malvivente.