Studente scippato mentre va a scuola: due giovani in scooter gli strappano la catenina

Liceale scippato mentre andava a scuola. La fine dell'anno scolastico, per il giovane studente del Liceo Volta di Foggia, avrà il ricordo amaro di quanto accaduto ieri mattina, mentre in transito lungo via Martiri di via Fani, lo stesso è stato raggiunto da due giovani in sella ad uno scooter e derubato della catenina che portava al collo.

Lo scippo si è consumato in un tempo brevissimo: sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, cui il ragazzo ha denunciato l'accaduto. Lo stesso ha fatto ricorso alle cure mediche per le escoriazioni subite al collo e derivanti dallo "strappo" della catena.