Precipita in un pozzo profondo 20 metri, gattino tratto in salvo dai vigili del fuoco. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, all'interno di un fondo agricolo in via Troia, a circa 7 km dal centro abitato di Foggia. Il micio, che staziona in quei campi insieme alla mamma-gatta, si è allontanato dalla cucciolata per poi precipitare nel pozzo. Sono stati i proprietari del fondo a lanciare l'allarme: sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Foggia, giunti sul posto con gli specialisti del Nucleo SAF - Spleo Alpino Fluviale che, calandosi con delle funi nel pozzo, sono riusciti a recuperare il gattino, spaventato ma sano e salvo.