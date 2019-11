Polizia ritrova a Foggia una Range Rover rubata a Senigallia. Giaceva in un parcheggio di via San Severo con le targhe sostituite

Alle 23.30 di ieri sera un equipaggio delle Volanti della Questura di Foggia ha rinvenuto una Range Rover Evoque, all'interno di un parcheggio in via San Severo. L'auto, di colore bianco, era stata rubata il giorno prima a Senigallia (AN), ed è stata trovata aperta, con chiari segni di effrazione e un finestrino infranto.

Sulla stessa, i poliziotti hanno appurato che le targhe erano state sostituite con quelle appartenenti a un altro veicolo. Sono in corso aggiornamenti tesi a individuare i responsabili del furto.