Paura al Candelaro, famiglie si affrontano a colpi di katana, coltelli e mazze: quattro feriti

Quattro persone ferite, una in modo più serio. E' il bilancio della rissa scoppiata intorno alle 21 di questa sera, al Quartiere Candelaro, dove i membri di due famiglie si sono affrontati in strada, in via Leonardo Manzi, alla periferia di Foggia.

Sotto shock residenti e automobilisti della zona che hanno assistito alla scena, allertando le forze dell'ordine e i soccorsi: i quattro erano armati fino ai denti; recuperati sul posto un coltello a serramanico, una katana (spada giapponese), un pugnale con lama lunga circa 30 cm, una mazza in ferro e un paletto in legno ancora sporco di sangue. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri che dovranno fare luce sull'accaduto: stando alle prime indiscrezioni, ad affrontarsi sarebbero stati i membri di due famiglie della zona, che si sarebbero dati appuntamento in strada per una resa dei conti dopo una giornata puntellata da continui dissidi. Sul posto, una ambulanza del 118 che ha trasportato i quattro, variamente feriti e contusi, in ospedale; uno in condizioni più serie. Indagini in corso.