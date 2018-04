Bimbo non respira, poliziotti gli salvano la vita: il padre ringrazia gli angeli in divisa (che saranno premiati)

Emozione e riconoscenza per quegli "angeli in divisa" - Angelo Bisceglia e Vito Lasalandra - che due giorni fa hanno salvato la vita di suo figlio. Il padre del piccolo Gianmaria, il bimbo di un anno e mezzo salvato da due agenti della Squadra Volanti da una crisi respiratoria, ha voluto personalmente ringraziare il questore di Foggia, Mario Della Cioppa, per lo straordinario intervento dei suoi uomini.

Ricevuto il padre del piccolo paziente - ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera - presso il proprio ufficio, il questore ha avuto un lungo incontro alla presenza del vice dirigente della Volanti e i due agenti intervenuti, nel corso del quale si sono rivissute insieme le fasi concitate degli eventi. Il padre del bambino, commosso, ha messo in evidenza il grande lavoro della questura di Foggia, e come l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio abbia permesso l’intervento salvifico. Per i due poliziotti partirà il procedimento per il riconoscimento di un premio.