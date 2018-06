Rettili in auto e a spasso per la città: recuperati due esemplari in via Castrillo e via Di Lascia

Due rettili sono stati recuperati, nella giornata di oggi, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, in altrettante vie della città. Il primo episodio è stato registrato in via Castrillo, dove un rettile è stato segnalato all'interno di una Fiat 500 parcheggiata in strada; il secondo episodio, invece, in via Di Lascia, in strada. Per entrambi gli episodi è stato necessario l'intervento degli uomini del 115 che hanno recuperato gli animali, bonificato e messo in sicurezza le zone. I due esemplari sono stati recuperati e verranno sottoposti all'attenzione di associazioni animaliste della città che ne verificheranno la specie e, quindi, l'eventuale pericolosità per l'uomo.