Rubato ad Ancona, trovato alla periferia di Foggia: polizia recupera escavatore

Rubato ad Ancona e recuperato a Foggia. Stiamo parlando dell'escavatore recuperato ieri sera, dagli agenti del Reparto Volanti della questura in zona Salice Nuovo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto per contrastare i reati posti in essere in zone rurali.

Dai primi accertamenti effettuati sul mezzo, si è appreso che lo stesso era stato asportato il giorno precedente ad Ancona, insieme ad un camion Iveco, che però, nonostante le ricerche ed i rastrellamenti, non è stato ancora recuperato. Il veicolo è stato restituito al proprietario.