Paura in via Lucera: incappucciati, armati e con tute da lavoro rapinano tabaccaio

Sono ancora in corso le indagini della polizia sulla rapina avvenuta alle primissime ore del mattino del 15 gennaio in via Lucera a Foggia. Almeno tre persone incappucciate con addosso tute da lavoro, di cui una armata, hanno fatto irruzione nella tabaccheria al civico 71 e dopo aver costretto il titolare a stare fermo, sono scappati via con un grosso quantitativo, ancora da accertare, di gratta e vinci e sigarette. La fuga è avvenuta a bordo di un’autovettura, alla cui guida, probabilmente c’era una quarta persona.