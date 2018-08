Rapina in via Telesforo: solo e armato di pistola irrompe in farmacia e fugge con l'incasso

E' ancora da quantificare l'incasso della rapina messa a segno nella serata di ieri, ai danni di una farmacia, in via Paolo Telesforo, a Foggia.

Il fatto è successo poco prima delle 20: ad agire, un rapinatore solo, a volto coperto e armato di pistola, che ha fatto irruzione nei locali e ha intimato al dipendente di turno di consegnargli il denaro presente in cassa. Una volta impossessato dell'incasso, lo stesso è poi fuggito. Sul posto, per il primo sopralluogo, gli agenti della Sezione Volanti. Le indagini sono affidate agli uomini della Squadra Mobile che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.