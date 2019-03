Brutta avventura: donna rapinata mentre era al telefono, passante si lancia all'inseguimento del malvivente

Brutta avventura, ieri sera, a Foggia, in Largo Rignano, per una donna rapinata del cellulare mentre era impegnata in una conversazione telefonica, in strada. Il fatto è successo intorno alle 21, quando un uomo di colore, a volto scoperto, si è avvicinato alla donna, le ha strappato il telefono ed è fuggito.

Alla scena ha assistito un giovane del posto, che si è subito posto all'inseguimento del malfattore, che però è riuscito a dileguarsi. Il ragazzo è poi tornato indietro per prestare aiuto alla donna - visibilmente scossa - prestandogli il suo telefono per allertare la polizia (ed avviare le indagini del caso) ed avvisare i familiari dell'accaduto.