Foggia, 53enne strattonato e rapinato del cellulare: è il terzo caso dall'inizio dell'anno

Brutta avventura nel tardo pomeriggio di ieri, per un uomo di 53 anni, spintonato e rapinato in strada del proprio telefono cellulare. Il fatto è succeso in via Tenente Iorio, a Foggia, mentre in città era in corso la partita di calcio Foggia - Ascoli.

Secondo quanto accertato, la vittima era sola e stava passeggiando quando è stata raggiunta e strattonata da un uomo - lo descrive alto, magro e di carnagione scura - che gli ha strappato il telefono cellulare di dosso. Inutili le resistenze mostrate: dopo una breve colluttazione, la rapina è stata messa a segno. Immediata la segnalazione al 113. Non è il primo caso registrato in città: sono almeno tre le rapine messe a segno dall'inizio dall'anno con la stessa modalità e, non si esclude, dalla stessa persona. Indagini in corso.