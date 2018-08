Rapina ai danni del bar-tabaccheria 'Empire': in tre aggrediscono titolare e fuggono con il malloppo

Violenta rapina, questa mattina, ai danni del bar-caffetteria 'Empire' in via Guido D'Orso (angolo via D'Acquisto), a Foggia. Il fatto è successo poco prima delle 6, quando tre persone - tutte a volto coperto, una delle quali armata di pistola - hanno sorpreso il titolare dell'attività al momento dell'apertura.

I tre, secondo quanto ricostruito, hanno aggredito e spintonato l'uomo all'interno dei locali commerciali, dai quali hanno razziato sigarette per un valore di circa 13mila euro, gratta&vinci per 7mila euro e tutto il denaro presente in cassa (ancora da quantificare). I tre sono poi fuggiti a bordo di un'autovettura. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza dell'attività e della zona. Per la vittima della rapina, tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica. Indagini in corso