Rapina shock in via Gramsci: tabaccaia rapinata dell'auto e della borsa da due uomini armati di martelletto

Rapina shock, ieri sera, in via Gramsci. Vittima dell'accaduto una tabaccaia foggiana che, intorno alle 21 circa, era sola alla guida della sua auto quando all'altezza dell'incrocio con via Smaldone è stata raggiunta da un'auto con a bordo due uomini con il volto travisato e armati di martelletto che l'hanno costretta a fermarsi.

Per vincere le resistenze della vittima, con l'arnese hanno infranto il finestrino dell'auto e hanno costretto la donna - strattonandola con violenza - a scendere dal mezzo. A quel punto, uno dei due si è messo alla guida dell'utilitaria, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti di Foggia e i carabinieri, questi ultimi incaricati delle indagini del caso. Oltre al mezzo, alla vittima è stata sottratta anche la borsa, contenente il portafogli con alcune decine di euro e altri effetti personali. Non si esclude che i malviventi credessero che la stessa custodisse l'incasso dell'attività. Indagini in corso.