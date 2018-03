Rapina all'Agrierre: armati di bastone immobilizzano custode e fuggono con 20mila euro in diserbante

Violenta rapina, la scorsa notte, all'interno della ditta Agrierre in via Trinitapoli, a Foggia. Cinque persone a volto travisato e armate di bastone hanno fatto irruzione nell'azienda e hanno aggredito e immobilizzato il custode, legandolo con una corda ad una sedia.

Avuto quindi campo libero, i malviventi hanno razziato diserbante per un valore di oltre 20mila euro. Il "bottino" è stato quindi caricato su un furgoncino di proprietà della ditta, a bordo del quale la banda è fuggita. Il mezzo rubato è stato trovato qualche ora dopo il colpo, vuoto e interamente bruciato, nei pressi di Manfredonia. Sotto shock il custode, colpito con alcuni pugni e minacciato con i bastoni: l'uomo non ha ritenuto necessarie le cure del pronto soccorso. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che ha acquisito i filmati della videosorveglianza dell'azienda.