Controlli serrati della polizia tra il degrado del quartiere Ferrovia

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, in collaborazione con il personale del Comando Compagnia Carabinieri di Foggia, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha svolto un mirato servizio di prevenzione e controllo del territorio presso il Quartiere Ferrovia, volto al contrasto del degrado in cui versa la zona, nonché a perseguire reati predatori, spesso ad opera di cittadini extracomunitari che bivaccano sul posto, nonché alla notifica di numerosi provvedimenti amministrativi ai titolari degli esercizi commerciali presenti nella zona interessata.

In particolare l’attività nel suo complesso ha prodotto i seguenti risultati: 81 persone controllate di cui 70 stranieri, 25 persone con pregiudizi di polizia, 17 veicoli fermati e controllati, 16 contestazioni al codice della strada, tre esercizi pubblici controllati di cui due già diffidati in precedenza, un circolo privato e 10 persone accompagnate in Ufficio rilasciate all’esito delle procedure di identificazione e verifica della posizione sul territorio nazionale da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia. Due contestazioni ex art. 9/1 Decreto Minniti.

La serrata attività di controllo ha accertato situazioni di degrado con conseguente contestazione e sequestro da parte della Polizia Locale di passeggini scarpe piccoli elettrodomestici posti in vendita all’esterno degli esercizi commerciali procedendo altresì alla contestazione di due violazioni alla legge regionale in materia di licenza per la vendita ambulante.