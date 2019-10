Sanificazione e bonifica straordinaria di strade e marciapiedi al Quartiere Ferrovia: "Combattiamo il degrado"

Pulizia e bonifica delle strade al Quartiere Ferrovia di Foggia. Nella giornata di ieri, infatti, una pattuglia della Polizia Locale, congiuntamente a personale AMIU, ha ripulito le principali strade del quartiere, tra le quali via Podgora, via Piave e via Bainsizza.

E’ stato effettuato lo svuotamento straordinario di tutti i cassonetti per procedere alla sanificazione degli stessi, oltre alla pulizia straordinaria del suolo pubblico mediante l’utilizzo di macchine operatrici quali spazzatrice e idropulitrice. Inoltre, si è proceduto alla raccolta di materiale di imballaggio di varia natura.

L’attività di sanificazione e pulizia straordinaria ha interessato anche il marciapiedi di via Sabotino, nonché Piazzale Vittorio Veneto con particolare riferimento ai porticati dell’ex Cinema Ariston ed a quello adiacente via Sabotino. Le attività descritte verranno ripetute periodicamente al fine di salvaguardare l’intera area dalle situazioni di degrado.

L’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Cinzia Carella, nel confermare la massima attenzione dell’Amministrazione comunale in merito alla valorizzazione del Quartiere Ferrovia, esprime vivo compiacimento per l’operato della Polizia Locale e dell’AMIU.