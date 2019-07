Violenta tempesta di pioggia e fulmini in Capitanata: il Gargano a rischio trombe d'aria e grandinate

Seppur con qualche ora di ritardo rispetto all'allerta meteo 'gialla' lanciata dalla Protezione Civile della Regione Puglia, ma in linea con l'orario della tempesta di ieri, da qualche minuto la Capitanata è stretta nella morsa del maltempo, perlopiù pioggia, fulmini e tuoni.

Al momento la situazione è sotto controllo, non si registrano danni a persone o cose. Nelle prossime la situazione potrebbe subire anche un lieve peggioramento in alcune località del Gargano, dove non sono da escludere grandinate e trombe d'aria come quella che si è abbattuta ieri in un campo agricolo tra San Marco in Lamis e San Severo.

Anche il resto della provincia e i Monti Dauni potrebbero essere colpiti dalla violenta ondata di maltempo