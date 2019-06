Foggia a Rai 3: la mafia foggiana che uccide. Marcone a 'Prima dell'Alba': "Da 24 anni senza giustizia, è pesante"

Una panoramica sul convento di San Matteo a San Marco in Lamis e l'auto di Prima dell'Alba tra le vie di Foggia, sullo sfondo Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera. E' cominciata così la puntata del programma condotto da Salvo Sottile andata in onda in prima serata su Rai 3.

"Un pomeriggio di fine marzo del 1995, tornai a casa e giunta sotto casa trovai un'auto della polizia, erano le 19.15, mi dissi questo è l'orario in cui torna papà... "- Queste le prime parole della testimonianza di Daniela Marcone alle telecamere di Prima dell'Alba: "Viviamo da 24 anni senza conoscere la verità sulla morte di mio padre (Francesco), senza avere avuto una risposta di giustizia, questo è molto pesante, tenendo conto che l'80% delle vittime di questa terra non ha verità"