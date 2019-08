Pregiudicato foggiano forza posto di controllo e si dilegua, ma la polizia lo rintraccia: era senza assicurazione

Ha forzato un posto di controllo dileguandosi, per poi essere rintracciato dalla Polizia Stradale. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì scorso, intorno alle 14.15 nei pressi del casello autostradale A14 di Foggia.

Nel merito, una pattuglia della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia durante l’espletamento del Servizio d’Istituto, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nell’ambito della Vigilanza Stradale in autostrada, mentre stava effettuando un posto di controllo al casello di Foggia, ha intimato l’alt con il dispositivo di segnalazione manuale (paletta), nei confronti del conducente di una Mercedes classe “A”.

Questi, dopo aver inizialmente lasciato intendere di voler ottemperare all’alt, di seguito ha accelerato bruscamente l’andatura della sua autovettura, puntando dritto verso l’operatore di Polizia. Nel corso del successivo inseguimento, il fuggitivo ha posto in essere una serie di manovre pericolose, con repentini cambi di direzione, percorrendo anche tratti di strade in controsenso, mettendo in serio pericolo la propria incolumità, quella dei poliziotti ma, soprattutto, quella di altri utenti della strada.

Nonostante le ricerche fossero state diramate anche a tutte le altre pattuglie della Polizia Stradale e delle Volanti della locale Questura, il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Le successive, serrate, indagini della Squadra della SottoSezione di Polizia Stradale, hanno poi consentito di identificare il conducente dell’auto, un pregiudicato foggiano di 42 anni, il quale, richiamato alle proprie responsabilità, ha ammesso di essere fuggito perché privo di copertura assicurativa. Lo stesso, oltre alla lunga serie di contestazioni per le violazioni al Codice della Strada, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’auto è stata posta sotto sequestro amministrativo.