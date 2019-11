Proprietario di una cantina segnala al 113 l'effrazione del locale. Ignoti lo avevano trasformato in un deposito di documenti rubati

Una cantina trasformata in deposito di documenti di provenienza furtiva. È quanto hanno rinvenuto gli agenti della polizia di Foggia nel tardo pomeriggio di ieri. L'intervento è avvenuto in seguito a una chiamata al 113, effettuata dal proprietario di una cantina ubicata in uno stabile di via San Severo nella quale si segnalava il danneggiamento e l'effrazione della porta di ingresso.

Una volta entrati, gli agenti hanno rinvenuto 187 colli, ognuno dei quali contenente mille certificati di proprietà in bianco, destinati all'immatricolazione di veicoli italiani. Tutte le scatole erano destinate all'Ufficio dell'Aci di Roma.

Inoltre, nello stesso locale sono state ritrovate scatole contenente alcune centinaia di bobine di ologrammi, molti dei quali riportanti la dicitura "ACI - PRA", nonché 15mila moduli in bianco di certificati di stato civile della Repubblica Albanese. Anceq questa documentazione appare originale e non contraffatta.

La Polizia sta indagando per verificare l'esatta provenienza del materiale rinvenuto, nonché a individuare i responsabili. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro giudiziario per essere messo a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.