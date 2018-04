Intensificati i controlli in autostrada nel giorno di Pasquetta: polizia con auto-civetta in A14

Controlli straordinari del territorio e intensificazione dei servizi di vigilanza in ambito autostradale da parte degli agenti della Polstrada, per il giorno di Pasquetta, tradizionalmente votato a piccole gite fuori porta.

Gli agenti della sottosezione autostradale di Foggia, ottemperando alle disposizioni del Compartimento di Polizia Stradale per la Puglia - Bari, hanno disposto una serie di servizi lungo il tratto di competenza in A14 (casello Poggio Imperiale - casello Canosa) dislocando pattuglie con i colori di istituto e auto-civetta a copertura dell'intera tratta, sia in direzione nord che in direzione sud. Impegnate anche pattuglie per specifici controlli di contrasto alla microcriminalità che, con auto-civetta, monitoreranno le aree ristoro in autostrada in questi giorni di maggiore affluenza di utenti. Al momento non si registrano criticità lungo le arterie autostradali, nè code ai principali caselli di entrata ed uscita.