In Capitanata sarà una 'Estate Sicura': alto impatto con 284 poliziotti contro furti in abitazione

Nelle giornate del 2, 3 e 4 luglio, in tutta la Provincia di Foggia, la Polizia di Stato attraverso l’impiego di 284 agenti appartenenti alla Questura di Foggia, nonché ai Commissariati di Manfredonia, Cerignola, San Severo e Lucera ha posto in essere un’operazione ad alto impatto denominata “Estate Sicura”, al fine di contrastare i furti in abitazione e nei locali commerciali.

Al fine di rendere più performante l’azione di prevenzione e repressione, è stato previsto l’impiego di autovetture munite di lettori automatici, al fine di controllare il maggior numero di autoveicoli sospetti, verificando l’eventuale presenza a bordo di arnesi atto allo scasso, utilizzati per la commissione dei furti ovvero neutralizzare i sistemi di videosorveglianza e allarme. Nel corso dell’operazione sono stati impiegati 104 veicoli e 284 agenti della Polizia di Stato. L’attività svolta ha permesso di controllare 3.069 veicoli, 1.245 persone, di cui 307 pregiudicati. L’alto impatto ha permesso altresì di denunciare 5 persone in stato di libertà e di arrestarne 5.